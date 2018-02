Votação 'perde' para jogo Enquanto o Congresso apreciava a pauta-bomba e parlamentares se revezavam na tribuna em defesa da derrubada do veto referente ao reajuste do Judiciário, deputados e senadores lotavam na noite de ontem a sala do cafezinho para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dos parlamentares “boleiros”, só o senador Romário (PSB-RJ) ignorou completamente o evento. “É jogo de quem?”, respondeu o senador.