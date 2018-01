Votação no Conselho de Ética contra Leréia é adiado Devido a um pedido de vista apresentado no Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara, o voto do relator no processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) não foi lido na tarde desta quarta-feira. Leréia é suspeito de envolvimento com o esquema do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Com o pedido de vista concedido, a leitura do parecer do relator Ronaldo Benedet (PMDB-SC) ficou para uma sessão marcada para o dia 21 de agosto, próxima quarta-feira.