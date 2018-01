Votação do salário mínimo ontem não foi séria, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em discurso no BNDES, que "a votação do salário mínimo ontem, no Congresso Nacional, não foi uma coisa séria". De acordo com ele, o projeto enviado pelo governo ao Congresso saiu de um acordo com as centrais sindicais, e "porque alguém acha que é bom para as eleições colocar R$ 8 bilhões a mais na Previdência, que já estava estourada em R$ 16 bilhões". Lula deu a entender que vai vetar a extensão do aumento para os aposentados, que é o que vai poderia gerar este gasto adicional. "Não haverá, da minha parte, nenhum gesto que coloque em risco a estabilidade da economia e a seriedade da política fiscal dura por conta da eleição", afirmou. Ele lembrou que o País já viveu inflação de 80% ao mês e que foram feitos muito sacrifícios para baixá-la. "Em 2003, cortamos na própria carne", disse. Segundo o presidente, a oposição "pode gargantear, pode blefar", mas o governo não. "Não iremos brincar". O presidente afirmou também que, na campanha de 2002, todos os empresários lhe diziam que o câmbio deveria ser mantido como flutuante. "Pois bem, é flutuante", afirmou. Lula disse ainda que não será feita nenhuma alteração no câmbio, "por decreto, por medida provisória ou por presunção".