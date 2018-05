Votação do reajuste dos servidores do Senado é adiada Um novo pedido de adiamento, desta vez do primeiro vice-presidente do Senado, Marconi Perillo (PSDB-GO), impediu que a Mesa Diretora da Casa levasse ao plenário hoje o plano de reajuste dos servidores do Senado. O impacto do aumento deve chegar a R$ 379 milhões no ano que vem, segundo afirmou o diretor-geral da Casa, Haroldo Tajra. Para o segundo semestre deste ano, o aumento da folha de pagamento será de 8,5% - R$ 188 milhões. Em 2011, vai a 17%. A folha de pagamento do Senado em 2010 é de R$ 2,2 bilhões.