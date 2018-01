Votação do projeto do trem-bala seguirá durante a noite Após duas horas de debates, os senadores ainda se detêm na análise dos pressupostos de admissibilidade da Medida Provisória que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a liberar R$ 20 bilhões para financiar a construção do trem-bala. Com 14 senadores inscritos para discutir o mérito do projeto, a expectativa é de que a votação estenda-se noite adentro.