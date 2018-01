Votação do PNE deve ser concluída no início de 2014

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR), que relatou o PNE na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, fez 101 mudanças no texto, das quais 47 foram rejeitadas pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), autor do substitutivo que deve ser votado pelo plenário.

"Todo o esforço que o MEC (Ministério da Educação) poderia fazer fez. O problema é que na Câmara tivemos mais emendas no PNE do que a própria Constituinte, os deputados fizeram audiência em todos os Estados, a tramitação foi lenta. No Senado, foi bem mais acelerada, a nossa expectativa é que se conclua finalmente essa votação", afirmou Mercadante, após participar de cerimônia de entrega do Prêmio Jovem Cientista, no Palácio do Planalto.

"Espero logo na retomada dos trabalhos que essa matéria seja eleita (na Câmara, após passar no Senado) com prioridade estratégica como é para o País. Já perdemos tempo demais na tramitação, agora precisamos resolver isso e encerrar esse capítulo", prosseguiu o ministro.