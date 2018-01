Votação do Orçamento na CMO fica para o início da noite A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso adiou mais uma vez a sessão na qual estava prevista a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2014. O presidente do colegiado, senador Lobão Filho (PMDB-MA), remarcou a reunião para as 18h desta terça-feira, para que os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado possam finalizar as discussões da ordem do dia de hoje. Enquanto os plenários estiverem deliberando, as comissões não podem realizar votações.