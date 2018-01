Votação do orçamento impositivo fica para próxima terça

O líder do governo em exercício na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS), passou a tarde conversando com líderes de partidos da base para convencê-los a votar contra o projeto do Orçamento Impositivo. Segundo Fontana, houve receptividade no PSB e PCdoB. Para o deputado gaúcho, este não era o melhor momento para a votação do assunto, uma vez que a presidente Dilma Rousseff vive um momento de reaproximação com a base aliada. "Uma votação, hoje, poderia gerar um tensionamento no início do semestre", disse Fontana. Segundo ele, não interessa, neste momento, um confronto do Planalto com a base.