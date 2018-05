Votação do impeachment terá manifestações em todo interior

SOROCABA – Movimentos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) prepararam manifestações nas principais cidades do interior durante a votação do processo, na Câmara dos Deputados, neste domingo, 17. Em várias cidades serão instalados telões para acompanhar ao vivo a votação em lugares públlicos. Em algumas cidades, haverá atos também contra o impeachment e a favor de Dilma.

Em Sorocaba, o movimento Vem Pra Rua está convocando os defensores do impeachment para assistir à votação em telão que será instalado no Parque Carlos Alberto de Souza, no bairro Campolim, a partir das 14h. A Polícia Militar terá uma base no local para evitar confrontos. Dependendo da quantidade de pessoas, ruas e avenidas podem ser interditadas.

Em Piracicaba, a concentração começou às 9h30 na Praça José Bonifácio, no centro da cidade. O Vem Pra Rua promete soltar mil balões para colorir de verde e amarelo o céu da cidade. Jundiaí terá manifestação na Avenida 9 de Julho, onde será instalado um telão com o placar do impeachment.

Pró e contra

Em Campinas, os simpatizantes da saída da presidente se concentram a partir das 14h na Avenida Norte Sul, região do Glicério. O Vem Pra Rua vai instalar três telões na avenida, trecho entre o Habib's e o Posto Ipiranga. A manifestação a favor do governo, convocada por movimentos sindicais, começa às 18 horas, na Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral, no centro. A Polícia Militar prepara um forte esquema de segurança.

Em Bauru, a convocação é do Movimento Brasil Livre e a concentração será na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 14h. Marília terá ato na Avenida Sampaio Vidal, centro, no mesmo horário.

Em São José do Rio Preto, o Movimento Cidadania Brasil vai instalar um telão no estacionamento do Centro Regional de Eventos e espera mais de dez mil pessoas, a partir das 16h. A Polícia Militar vai mobilizar 370 policiais para garantir a segurança.

Em São José dos Campos, um caminhão de som foi à Praça Afonso Pena às 9h. No início da tarde, será instalado um telão no local para transmitir a votação. Haverá atos contra o impeachment em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos. Em Taubaté, o Movimento Brasil Livre fará manifestação às 14h na Praça General Júlio Marcondes Salgado.