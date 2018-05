Votação do impeachment não quer dizer que Temer terá facilidade para reformas, diz Economist

A revista britânica The Economist avalia que o encaminhamento do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados não significa que eventual governo Michel Temer terá facilidade em avançar com as reformas. A revista nota que, ainda que um eventual governo do peemedebista seja inclinado aos ajustes na economia, "é provável que seja menos entusiasmado na prática".

A reportagem publicada no site da revista na internet diz que a animação com a votação pode ser de curta duração "se ele (Temer) não apresentar rapidamente uma agenda de reformas clara e uma equipe econômica forte". "A despeito dos instintos pró-reformas, nada está assegurado". A publicação diz que não é porque 72% do Plenário votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff que Temer teria "período fácil para reunir maiorias para as reformas no Congresso e muito menos os três quintos de ambas casas necessários para emendar a Constituição".

A Economist lembra que nem todo o PMDB está unido e uma parte do grupo votou contra o processo de impeachment no domingo. Além disso, o envolvimento de muitos nomes do PMDB nas investigações da Lava Jato pode criar dificuldade para Temer convidar nomes para eventual governo e as eleições municipais podem criar dificuldade para parlamentares apoiarem corte de gastos.

Além dos problemas econômicos e políticos, a revista nota que eventual novo governo teria, ainda, de lidar com possíveis questionamentos sobre a legitimidade. "Talvez a tarefa mais difícil para o senhor Temer, uma vez que assuma o gabinete, será persuadir a grande maioria dos brasileiros que continuam apoiando a senhora Rousseff de que ele lidera um governo legítimo", diz o texto.

Junto com o texto sobre o cenário econômico-político, a Economist publicou uma lista de razões citadas pelos parlamentares para o voto sobre o processo de impeachment. A reportagem cita que, apesar do argumento legal das pedaladas fiscais, o tema das contas públicas apareceu pouco nos discursos no Plenário. "Eles citaram um grupo muito mais eclético de motivos", diz o texto, que trouxe uma longa lista das razões para os votos que foram desde o "aniversário da minha neta" até a "paz em Jerusalém", passando pela "BR 429".