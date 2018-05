Votação do impeachment é disputa de poder entre Dilma e Temer, diz relator

BRASÍLIA - Relator do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) disse neste sábado considerar a votação do impedimento da petista no domingo, 17, uma "disputa de poder" entre ela e o vice-presidente Michel Temer (PMDB).

Arantes afirmou que o peemedebista retornou de São Paulo para Brasília a pedido dos partidos da oposição. "A presença dele aqui é importante. O centro da decisão é aqui", disse. Para o relator, o "erro" de Temer foi ter ido na sexta-feira para São Paulo. "Deveria ter ficado direto".

O vice-presidente tinha viajado nessa sexta-feira, 15, para São Paulo, onde acompanharia a votação do impeachment no domingo. No entanto, depois de o governo começar a comemorar os resultados da ofensiva empreendida para tentar barrar o impedimento da petista, Temer decidiu retornar à capital federal.

Arantes afirmou que "é necessário" que Temer fique em Brasília articulando. "Claro que em uma disputa de poder tem que ser feito isso", disse. "Você tem dúvida disso", acrescentou, ao ser indagado se ele considerava, então, a votação do impeachment uma disputa de poder entre o vice-presidente e Dilma.

O relator admitiu que Temer tem feito articulações com a oposição nessa "disputa de poder". Para Arantes, essas negociações são "republicanas", uma vez que a Constituição Federal estabelece que ele é o próximo na linha sucessória da presidência da República.

O parlamentar disse ainda que, por suas contas, a oposição tem entre 350 e 360 votos para aprovar o impeachment na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que o relatório dele, que foi aprovado na comissão e será votado no plenário, "causou pânico no governo, porque eles não acharam uma forma de contestar".