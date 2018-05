Votação do impeachment atrai a atenção da diplomacia mundial

GENEBRA - Em plena negociação para tentar colocar um fim à guerra na Síria, um dos principais mediadores da crise, o egípcio Ramzy Ezzeldin Ramzy, interrompeu o assunto que concentra todas suas atenções para questionar a reportagem sobre o que está acontecendo no Brasil. "O que está ocorrendo exatamente ? O Brasil é importante demais. Não apenas para a América Latina. Mas para o mundo", disse ele entre uma reunião com a oposição síria e o regime de Bashar al Assad.

A busca do mediador por informação não é isolada. Na ONU e nas embaixadas do Brasil no exterior, diversos diplomatas brasileiros foram procurados por seus parceiros em outros governos estrangeiros para que relatassem o que iria ocorrer, quem assumiria no caso de impeachment ou se haveria uma nova eleição.

A recomendação foi de dizer apenas que o "processo está em andamento", sem prever um cenário determinado. No mês passado, telegrama de um diplomata em Brasília, enviado para todas as embaixadas nacionais no exterior, instruia a alertar a comunidade internacional "contra o golpe". O telegrama foi suspenso.

Na cúpula das Nações Unidas, a votação de domingo vai ser "monitorada de perto". Há duas semanas, o secretário-geral da ONU, Ban Ki Moon, rompeu seu tradicional silêncio sobre assuntos internos dos governos para pedir "harmonia" no Brasil e que os líderes "encontrem uma solução". Ele não escondeu que estava "preocupado".

Num dos departamentos do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, funcionários admitiram estar acompanhando a tensão social no País, avaliando que tipo de mensagem passar em diferentes cenários.

No domingo, o Estado apurou que pelo menos uma dezena de embaixadas estrangeiras em Brasília estarão de plantão para acompanhar o voto e informar suas capitais. Diplomatas foram instruídos a apresentar os resultados assim que forem votados para seus governos centrais. Na diplomacia portuguesa, por exemplo, a instabilidade política é um dos assuntos mais comentados.

Dezenas de projetos, porém, estão suspensos com governos estrangeiros, aguardando uma definição política no Brasil. Nas entidades internacionais, o Brasil soma uma dívida de R$ 3,2 bilhões e com um orçamento previsto para arcar com o buraco de apenas R$ 250 milhões.

Na África, embaixadores brasileiros relatam à reportagem que tem sido procurados por governos locais para tentar entender o futuro do Brasil e saber se programas de ajuda e investimentos vão ser mantidos.

Até mesmo questões protocolares estão tendo de esperar. O COI vem insistindo para saber quem é que receberá a tocha olímpica quando ela passar por Genebra, no dia 28, e quando aterrizar em Brasília no início de maio.

Na diplomacia estrangeira, a indefinição sobre o Brasil também tem levado a certa cautela. Na Organização Internacional do Trabalho, o diretor Guy Ryder, optou por não falar sobre a crise do desemprego no Brasil diante do cenário atual.

Outros, como o presidente do Banco Mundial, Jim Kim, atribuem a crise econômica atual à situação política e apostam na recuperação do País uma vez superado a questão do impeachment.

"O governo fez muito para estabelecer bons fundamentos em sua economia", disse em entrevista à rede CNBC esta semana. "Agora, porém, trata-se de uma crise política", afirmou Kim. "Vemos um crescimento negativo de novo ao Brasil este ano. Mas achamos que, se a crise política passar, a recuperação brasileira pode ser bem robusta. Mas a crise política primeiro precisa ser superada", completou.