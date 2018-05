Votação do Fundo Social no Senado é adiada

O acordo foi fechado depois que senadores do DEM e do PSDB reclamaram da inclusão da fixação do modelo de partilha do pré-sal no projeto do Fundo Social, como ficou estabelecido no texto do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). "Isso é uma novidade", questionou o líder do DEM, senador José Agripino (RN).

Para evitar um movimento de obstrução por parte dos oposicionistas, o que poderia travar a votação dos projetos que formam o marco regulatório do pré-sal, Jucá propôs que na sessão desta tarde fosse feita apenas a leitura dos relatórios sobre o Fundo Social e a capitalização da Petrobras, deixando para amanhã o debate e votação das propostas.