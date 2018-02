Votação do Fundo Social do pré-sal fica para terça-feira Um pedido de vista coletivo adiou, também para a próxima terça-feira, às 14h30, a votação do relatório do deputado Antonio Palocci (PT-SP) sobre o projeto que cria o Fundo Social que receberá os recursos do pré-sal. Palocci introduziu uma nova fonte de recursos para o fundo em relação as que já estavam previstas no projeto original do governo.