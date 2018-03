Votação do Código Florestal fica para a próxima 3ªF A votação do projeto do Código Florestal terá início na próxima terça-feira, dia 6, e não hoje, como esperava o relator da Comissão de Meio Ambiente (CMA), senador Jorge Viana (PT-AC). Isso significa que o líder no governo, Romero Jucá (PMDB-RR), concorda com o dispositivo constitucional que exige unanimidade entre os partidos para suprimir prazos.