Votação de relatório de CPI começa com tumulto O presidente da CPI dos Correios, senador Delcídio Amaral, iniciou a votação do relatório final da CPI dos Correios. A sessão está tumultuada por que o relator Osmar Serraglio leu as modificações que foram feitas no relatório, mas não foram distribuídas cópias do documento aos parlamentares e à imprensa antes de iniciar a votação. O deputado Jorge Bittar (PT-RJ) protestou veementemente contra o procedimento de Delcídio e chegou a ficar em pé em frente ao presidente da CPI para evitar a continuidade dos trabalhos. Para aprovar o relatório do deputado Osmar Serraglio são necessários 16 votos dos 32 integrantes da comissão.