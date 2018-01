Votação de projeto sobre pré-sal fica para amanhã

Na semana passada, nenhum projeto do pré-sal foi votado pelo plenário e o calendário do governo ficará comprometido se a Câmara não avançar nesta semana na votação do marco regulatório do pré-sal. Faltam apenas três semanas para o Congresso entrar em recesso.

A falta de acordo na divisão dos royalties sobre os recursos da exploração do petróleo da camada pré-sal, a oposição em obstrução e o DEM envolvido em denúncias do mensalão no Distrito Federal estão impactando diretamente os trabalhos. Às 16 horas, quando deveria começar o período da sessão reservado para as votações, a chamada ordem do dia, apenas 184 deputados haviam registrado presença no plenário, quando o quórum exigido é de 257, no mínimo.

As reuniões da Executiva do DEM para decidir sobre a expulsão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do partido, e a reunião do PSDB, para tratar da crise que envolve o seu principal aliado, ajudam a esvaziar a sessão de hoje da Câmara.