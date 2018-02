Votação de projeto do terrorismo na Câmara é adiada

BRASÍLIA - A votação na Câmara dos Deputados do projeto de Lei que tipifica e estabelece punições para crimes de terrorismo no Brasil foi adiada nesta quinta-feira, 11, para a próxima semana, em razão da ausência do relator da matéria, deputado Arthur Maia (SD-BA). A matéria já foi aprovada pelo Senado e estava prevista para ser votada pelo plenário da Câmara nesta quinta.

A proposta de adiar a votação foi feita pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMBD-RJ), que comunicou a ausência do relator. Segundo o peemedebista, Maia alegou que não foi comunicado da votação e não está em Brasília hoje. A votação deve ficar somente para depois de terça-feira, 17, quando haverá sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais.