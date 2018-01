Votação de contas de governos entra na pauta em agosto O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), anunciou ontem que vai incluir na pauta de votações da primeira semana de agosto as contas de governos que não foram apreciadas pelo Congresso. Segundo ele, cinco contas estão prontas para votação do plenário da Casa assim que os parlamentares voltarem do recesso.