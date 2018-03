Votação de 1ª medida do ajuste fiscal mostra apoio da base, afirma Levy

Brasília - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse nesta quinta-feira, 7, que a aprovação na Câmara da MP 665, que muda regras trabalhistas, é uma vitória de toda a sociedade. Segundo ele, o passo seguinte para o ajuste fiscal será a votação no Congresso da MP 664, que trata de regras previdenciárias, e do projeto de lei que reduz a desoneração sobre a folha de pagamento das empresas. "A votação de ontem foi muito importante, mostra o apoio da base do governo, do PT e de segmento expressivo do PMDB", afirmou.

Segundo ele, as medidas são essenciais para que o País alcance o equilíbrio fiscal. "(O próximo passo) será a votação das próximas medidas, inclusive a da desoneração da folha, que hoje nos custa aproximadamente R$ 25 bilhões por ano e, para efeito de termos um reequilíbrio fiscal que nos dê segurança, foi proposta a redução pela metade desse benefício", disse.

Perguntado sobre a expectativa de aprovação dessas medidas que ainda tramitam no Congresso, Levy respondeu que elas transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamentos. Segundo ele, o governo está fazendo um "tremendo esforço" e trabalha com disciplina muito grande do gasto público. "Responsabilidade fiscal é fundamental para a gente continuar a crescer", afirmou.

Em entrevista a jornalistas após cerimônia do Tribunal de Contas da União (TCU) em comemoração pelos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Levy disse ainda que o governo trabalha em agenda além do ajuste, "aquela de investimentos que a presidente está preparando e todas as ações necessárias para crescer".