Votação da Resolução 72 fica para 3ª feira, diz Braga O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), afirmou nesta quarta-feira que o projeto que acaba com a guerra dos portos - a resolução 72 - não será apreciado nesta tarde pelo plenário da Casa, conforme previsto. Segundo ele, como não há consenso para votar o projeto, a matéria será apreciada somente na terça-feira da semana que vem (24).