Votação da Petro-Sal no Senado fica para 6 ou 7 de julho O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), confirmou nesta tarde que a votação do projeto de criação da Petro-Sal, estatal que vai controlar os contratos de exploração das novas reservas de petróleo em águas ultraprofundas, foi adiada para o dia 6 ou 7 de julho. O adiamento se deve à falta de quórum no Senado: embora o painel aponte o comparecimento de 56 senadores, a maioria registrou presença pela manhã e embarcou de volta para seus Estados no início da tarde, para participar das festas de São João.