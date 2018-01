Volta de Delúbio não contaminará julgamento do mensalão, diz líder

SÃO PAULO - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP), descartou a tese, que teria a chancela do ex-presidente Lula, de que a volta do ex-tesoureiro Delúbio Soares ao PT possa contaminar o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, o Supremo não se deixará contaminar "por um problema político".

Na entrevista abaixo, Vaccarezza defende o retorno de Delúbio, um dos pivôs da crise que abalou o primeiro governo Lula, e corrobora a defesa do ex-tesoureiro, que argumenta que a suposta distribuição de dinheiro para a base aliada na Câmara não passou de esquema de caixa dois de campanha.

"Está cada vez mais claro o que o próprio Delúbio dizia: não houve dinheiro público, não existia dinheiro mensal e as pessoas não receberam para votar no governo. É só você ver as pessoas que foram acusadas. Todas elas votariam no governo, tendo ou não dinheiro. Não tem uma sequer que seja um voto estranho", disse o líder petista em entrevista telefônica concedida minutos antes do início da reunião do Diretório Nacional do PT, nesta sexta-feira, 29.

O pedido de Delúbio de retorno ao partido deve entrar na pauta da sessão deste sábado, 30, da reunião do diretório. Abaixo, a íntegra:

A maioria dos integrantes do diretório nacional do PT defendem a reintegração de Delúbio Soares ao partido. Quais são as chances desta demanda ser atendida durante a reunião deste final de semana?

O PT, por tradição, não defende nenhuma pena perpétua. O Delúbio foi expulso do PT por ter feito caixa dois sem autorização do partido e por conta própria, como ele assumiu. Ele foi filiado ao PT por muitos anos, é uma pessoa cujas posições políticas se coadunam com as posições políticas do PT, e ele pede uma comutação da pena. E isso é uma coisa absolutamente natural. É por isso que a maioria do partido acha que chegou o momento dele poder voltar.

O sr acredita que essa decisão possa ser tomada neste fim de semana?

Muito provavelmente deve acontecer neste fim de semana. Ele já fez o pedido, que vai entrar na pauta do diretório de amanhã (sábado) e será julgado amanhã.

Na opinião do sr, qual é o significado da volta de Delúbio em meio ao que representou para o partido o escândalo do mensalão?

Está cada vez mais claro o que o próprio Delúbio dizia: não houve dinheiro público, não existia dinheiro mensal e as pessoas não receberam para votar no governo. É só você ver as pessoas que foram acusadas. Todas elas votariam no governo, tendo ou não dinheiro. Não tem uma sequer que seja um voto estranho. São pessoas que apoiavam o governo desde antes da eleição, e que sempre apoiaram o governo. Então, a tese de que eles recebiam dinheiro para votar no governo é fraca. Até agora também não há nenhuma comprovação de que tenha sido usado dinheiro público. O que foi feito foi o que o Delúbio chamou de dinheiro não contabilizado, foi uma questão eleitoral, caixa dois de campanha. E, se o Supremo entender assim, esse caso irá para a Justiça Eleitoral. Estamos aguardando a decisão do Supremo, e eu vejo com tranquilidade o que o Supremo poderá decidir.

O líder do PT no Senado, Humberto Costa, argumenta que o julgamento do mensalão no STF pode ser contaminado pela repercussão da reintegração de Delúbio. O Sr. concorda com essa visão?

Não. Nós temos que separar. A Suprema Corte tem que ser encarada com respeito. Nós confiamos na Justiça. E eu confio que o Supremo não será contaminado por um problema político.

Que impactos o retorno de Delúbio pode ter para a imagem do partido?

A repercussão que tinha que ter, já teve. O povo já nos julgou na eleição. E já (julgou) também aqueles que nos faziam acusações.

Se a avaliação preponderante dentro do partido é a de que não houve condenação formal contra Delúbio, e que a pena não pode ser "eterna", por que a decisão de afastá-lo em 2005?

Aquela foi uma decisão de 2005. Ele já foi expulso. Aquilo foi um ato jurídico perfeito, como dizem os advogados. Ele foi expulso, perdeu os direitos partidários, tinha vontade de ser candidato e não foi. Agora, ele pediu uma comutação da pena. Ele quer voltar. Então, não tem relação uma questão que foi decidia em 2005 e a que será decida agora. Será outra medida que será tomada pelo diretório nacional.

Mas o que mudou de 2005 para 2011?

Mudou muito. Ele já teve uma punição de seis anos. Por exemplo, alguém que é condenado a pena máxima no Brasil, que é de 30 anos. O que muda depois de 30 anos? Trinta anos se passaram.

Delúbio foi o único membro do partido de fato punido. Não seria possível concluir que ele foi uma espécie de "bode expiatório" dentro do PT?

Esta é uma afirmação bastante agressiva ao partido. O Delúbio confessou que fez caixa dois sem o conhecimento do partido. Ele foi punido por isso.

Mas é possível um tesoureiro fazer caixa dois sem o conhecimento do partido?

Eu já fui tesoureiro, já fui dirigente, já fui da executiva, e quero te dizer que é possível a qualquer pessoa fazer caixa dois sem o conhecimento do partido.