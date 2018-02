Viúva tenta reagrupar campanha estadual

RECIFE - A viúva de Eduardo Campos, Renata Campos, vai deixar o luto amanhã para se reunir com prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores, candidatos e líderes municipais da coligação Frente Popular, liderada pelo PSB local, em uma casa de recepções, no bairro Benfica, no Recife.

O convite para a reunião está sendo compartilhado nas redes sociais, em nome de Renata e do candidato do PSB ao governo pernambucano, Paulo Câmara.

No encontro, Renata deverá confirmar o apoio integral da coligação ao candidato escolhido por Campos para a sucessão estadual, assim como às outras candidaturas da chapa majoritária - Raul Henry (PMDB) a vice e Fernando Bezerra Coelho (PSB) ao Senado. A avaliação é de que, se por um lado o clima de comoção ajuda Câmara inicialmente, por outro a ausência de um padrinho forte pode espantar os aliados com o passar do tempo.

Câmara aparece em grande desvantagem nas pesquisas e ainda é um nome desconhecido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, afirmou se tratar de "boato sem a menor fundamentação" os relatos que começaram a surgir sobre uma divisão interna do partido em Pernambuco relacionada ao candidato, que é um nome técnico e não tem traquejo político.

Impressionados. Ontem a cúpula do PSB - o novo presidente da sigla, Roberto Amaral, o líder da bancada na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS), o coordenador do programa de governo, Maurício Rands, e o senador e candidato ao governo do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg - esteve na casa de Renata, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. Passaram pelo local, entre outros políticos, o senador e candidato do PT ao governo do Rio, Lindbergh Faria, a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ) e os senadores Cristovam Buarque (PDT-DF) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).

Os que deixavam a residência da família Campos se diziam impressionados com a firmeza emocional de Renata. "Ela está completamente serena. Você vai consolar e é ela quem te consola. É impressionante", resumiu o presidente do PC do B, Renato Rabelo. O filho mais velho de Campos, João, 20 anos, também chamava a atenção de quem visitou a família. "O filho mais velho se coloca como sucessor", observou Rabelo.

Um dos amigos da família saiu da casa citando uma frase de Renata. "Os olhos verdes dele (Campos) serão o farol que iluminará o Brasil", disse Paulo de Tarso de Moraes Souza, ex-diretor do Banco do Estado do Piauí (BEP) e ex-secretário da Fazenda do Estado do Piauí.

Havia uma fila de pessoas dentro da residência para prestar condolências à viúva. Pela manhã, um grupo de mais de 100 pessoas, vestidas de branco, a visitou para uma homenagem à família. Lavaram flores, cantaram e bateram palmas para o ex-governador pernambucano. Cada um deles foi abraçado por Renata.

Os restos mortais de Campos serão enterrados hoje às 17 horas. Às 10 horas, haverá uma missa campal em sua homenagem.