Viúva de Sérgio Motta apóia Serra A viúva do ex-ministro das Comunicações, Sérgio Motta, morto em 1997, Vilma Motta, disse, ao chegar para a solenidade de anúncio oficial da candidatura à Presidência da República, do ministro da Saúde José Serra, que está preocupada com a tendência do eleitorado em acreditar de forma inconsciente que a mulher tem melhores qualidades para exercer a política. Embora ressaltando que sua ponderação não tem como alvo a candidata do PFL e governadora do Maranhão, Roseana Sarney, ela disse temer que na sucessão presidencial aconteça o mesmo que na eleição passada para a prefeitura de São Paulo em que os eleitores se identificaram com o invólucro e não questionaram o conteúdo, referindo-se à prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. "Acho que não é uma questão de gênero e sim de conteúdo. O eleitor não tem de avaliar a questão da simpatia, do sorriso e sim as propostas, o programa, a competência e o que o candidato contruiu ao longo de sua vida", afirmou ela, fazendo a ressalva que sua ponderação se refere a qualquer candidato. "Serra é o candidato que tem todos os pré-requisitos necessários", definiu Vilma Motta, justificando sua presença no evento. Ela disse ainda que o governo do PSDB tem de ter continuidade, como defendia seu marido. Acrescentou que embora esse governo tenha tido alguns erros e equívocos, o País avançou bastante ao longo dos últimos oito anos.