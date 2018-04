Viúva de Jango recebe status de anistiada política

Foi publicada nesta quinta-feira,12, no Diário Oficial da União (DOU) a portaria do Ministério da Justiça que declara anistiada política a viúva do ex-presidente João Goulart, Maria Thereza Fontella Goulart. Maria Thereza foi primeira-dama no período de 1961 a 1964, e tinha apenas 21 anos de idade na época da posse. Com a anistia, ela tem direito a uma indenização única de 480 salários mínimos, respeitado o teto de R$ 100 mil. A declaração de anistia política a João Goulart foi publicada no Diário Oficial no início deste mês.