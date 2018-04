Vitórias de Collor e Sarney foram 'lições', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que vai precisar redobrar as atenções do governo em relação ao Senado, depois da derrota da senadora Ideli Salvatti (PT-SC) para o ex-presidente Fernando Collor (PTB-AL), na disputa pelo comando da Comissão de Infraestrutura do Senado. Em entrevista ao Estado, Lula disse que todo o processo desde a eleição de José Sarney (PMDB-AP) para a presidência da Casa foi uma "lição". ?Primeiro, o que o PMDB fez foi cumprir o acordo que tinha com o Collor e os votos que elegeram o Collor foram os votos que elegeram o Sarney?, comentou. ?Não vejo isso como surpresa não. O PT tinha direito, se a proporcionalidade tivesse sido respeitada desde o começo. Não foi. Vivendo e aprendendo. É fazer disso uma boa salada.? Lula afirmou não acreditar que a derrota do PT, a segunda em menos de um mês, depois que Tião Viana (AC) perdeu a eleição para a presidência do Senado para Sarney, vá trazer maiores fissuras para a base aliada e aumentar as dificuldades de aprovação de projetos na Casa. Mas indicou que vai ter de trabalhar muito para manter unidos os partidos que apoiam o Planalto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.