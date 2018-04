Vitória de João Henrique fortalece Geddel na Bahia

Embalado pelo bom desempenho de seu partido, o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), já admite disputar o governo da Bahia. A série de triunfos no Estado, onde o PMDB conquistou 114 prefeituras de um total de 418, foi coroada ontem com a reeleição do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, com 58,46% dos votos válidos. A declaração foi feita durante festa, na sede do diretório estadual da legenda, para comemorar a reeleição. "Seria hipócrita dizer que não quero ser governador do meu Estado", afirmou. "Mas não tenho obsessão. Sou um empregado da prefeitura em Brasília." O resultado da eleição tende a estremecer a aliança estadual entre seu partido e o PT. Os dois tornaram-se aliados para derrotar a supremacia do então PFL - atual Democratas (DEM) - no governo do Estado, em 2006, mas durante a campanha municipal deste ano trocaram fortes ataques. João Henrique agradeceu os votos recebidos (753.487), que, de acordo com ele, conferem a responsabilidade de realizar uma "administração ainda melhor, sem varrer os problemas para baixo do tapete", o que, afirmou, era "paradigma" na cidade. Ele aproveitou a festa para alfinetar o PT. "Uma coisa é certa: não vou ter mais partidos me boicotando dentro do meu governo", disparou, em alusão ao fato de o PT ter abandonado sua administração para lançar candidatura própria. "Deus me colocou esse desafio no primeiro mandato, conseguimos passar por ele, mas aprendi e não vou mais repetir esse erro." Em um rápido pronunciamento, o candidato derrotado, Walter Pinheiro (PT), disse considerar sua campanha vitoriosa e prometeu, como deputado, "continuar colaborando" com Salvador e com a Bahia. Ele não deixou de também desferir um último ataque contra João Henrique. "Salvador vai precisar de muita boa sorte nos próximos quatro anos", disse. Com 535.492 votos (41,54%), Pinheiro ficou cerca de 200 mil votos atrás do peemedebista na disputa pela capital baiana. PANOS QUENTES Na avaliação de Geddel, os conflitos entre o PMDB e o PT na cidade "já passaram". "Haverá o momento certo de sentar e conversar, até porque não há sectarismo." O governador Jaques Wagner (PT) reafirmou sua contrariedade com o tom da campanha, mas também deixou a porta aberta para uma reaproximação. "Claro que não fiquei satisfeito, nem concordo com a forma como meu governo e meu partido foram atacados", disse. "Mas, passada a campanha, vamos voltar a conversar." Na análise do governador, a vitória de João Henrique tem uma causa principal. "O cálculo é simples: o João Henrique teve 31% dos votos no primeiro turno, o ACM Neto (DEM) teve 26%, 27%, e agora o João teve 58%", calcula. "Ou seja, me parece que o ACM Neto conseguiu transferir seus votos quando anunciou o apoio", avaliou. Ontem o deputado federal ACM Neto, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, acenou com a possibilidade de reeditar a aliança com o PMDB: "Assim como fizemos uma aliança com o PMDB no segundo turno de Salvador, podemos traçar esse caminho para 2010, tanto nas eleições estaduais quanto nas presidenciais." FRASES ACM Neto Deputado federal, DEM "Assim como fizemos uma aliança com o PMDB no 2.º turno de Salvador, podemos traçar esse caminho para 2010 nas eleições estaduais e presidenciais" Jaques Wagner Governador da Bahia, PT "Claro que não fiquei satisfeito com a forma como meu governo e meu partido foram atacados"