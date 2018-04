Vitória de Collor no Senado 'chega em boa hora', diz Múcio

O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, elogiou a vitória do senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL) para a presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado. Collor disputou a vaga com a senadora Ideli Salvatti (PT-SC). Múcio, que é do mesmo partido de Collor, disse que o parlamentar é "indiscutivelmente" um nome com experiência e afirmou que depois de todos os episódios pelos quais Collor passou, e por ter ficado muitos anos sem uma posição de destaque, a eleição "chega em boa hora". Collor foi presidente da República no período de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992. Veja também: Collor é eleito presidente da Comissão de Infraestrutura Eleição de Collor para comissão enfraquece PT e reforça PMDB Múcio disse que como presidente da Comissão de Infraestrutura Collor deverá manter um trabalho afinado com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Com a experiência dele, Collor, e como a Comissão de Infraestrutura tem de ter afinidades com a ministra Dilma, por causa do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), tenho certeza que os dois vão se ajudar", afirmou. Múcio disse que o governo tinha trabalhado para que não houvesse disputa para a presidência da comissão. Segundo ele, a senadora Ideli Salvatti é "uma guerreira, aliada do governo até nas horas mais incômodas", mas houve uma eleição e isso tem que ser respeitado. O ministro está reunido com os líderes da base aliada em um almoço na Câmara dos Deputados, em Brasília.