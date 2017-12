Vitória de Chinaglia em 1º turno é incerta, diz Berzoini O presidente PT, Ricardo Berzoini (SP), disse nesta quinta-feira que a vitória do petista Arlindo Chinaglia (SP) no primeiro turno da disputa pela presidência da Câmara "não é a chance mais provável". No entanto, Berzoini ressalvou que os aliados do candidato buscarão votos até a última hora. A eleição começará às 15 horas, após a posse dos deputados eleitos. Berzoini comentou também a formação de três blocos partidários na segunda-feira, com o objetivo de dividir os cargos da Mesa Diretora da Casa. O presidente do PT reconheceu que "é difícil" manter um bloco tão grande quanto aquele que reuniu o PT e outros sete partidos, somando 273 deputados. "O ideal seria que houvesse uma obrigatoriedade de que os blocos durassem pelo menos dois anos e tivessem um conteúdo programático". O presidente do PT disse ainda não acreditar que a divisão da base governista, causada pela disputa de Chinaglia com o atual presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), comprometa a coesão dos deputados que apóiam o presidente Lula. "Na reta final a disputa acirrou, mas nossa responsabilidade maior é com o governo", declarou. "Alguma mágoa pode ficar, mas não vai comprometer a base".