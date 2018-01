Vital do Rêgo é nomeado para cargo de ministro do TCU

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasília - Ade Vital do Rêgo para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 19. O ato é assinado pela presidente Dilma Rousseff. Ele ocupará vaga aberta que foi ocupada por José Jorge, que completou 70 anos e se aposentou no fim de novembro.

Por 313 votos a 8, a Câmara dos Deputados confirmou no último dia 9 a indicação do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) para uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União (TCU). O nome do peemedebista já tinha recebido o aval do Senado, em votação secreta, com apoio de 63 dos 81 senadores.

Vital do Rêgo presidiu as duas CPIs da Petrobrás do Congresso sobre denúncias de corrupção e desvios na estatal. Ele também comandou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e relatou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2015, que serve como base para a elaboração do Orçamento.

Vital vai "herdar" no TCU todos os processos que envolvem a Petrobrás até agora e que eram conduzidos pelo ministro José Jorge. Entre os processos está o que trata da polêmica compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Considerado aliado fiel do governo, Vital disse na semana passada, após obter apoio do Senado para ocupar vaga no TCU, que vai ter "isenção" na hora de julgar esses e outros processos.