Vistoria de obras de Lula vira roteiro eleitoral no São Francisco

Aécio só foi a cidade de Pirapora horas mais tarde, para se despedir do presidente Lula

PIRAPORA, MG - A disputa eleitoral entre governo e oposição marcou o início do roteiro presidencial de visitas às obras no Rio São Francisco, nesta quarta-feira, 14, pela manhã, em Minas Gerais. A ideia inicial, segundo o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era apenas fazer um roteiro de visitas às obras de saneamento e esgoto da região. Porém, o petista participou de solenidades com outros políticos e até fez um discurso em cima de um palanque.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu discurso na cidade de Buritizeiro (MG), Lula afirmou que seu roteiro de visitas ao longo do São Francisco é uma sinalização para o País e para o mundo de que o projeto idealizado por Dom Pedro II, em 1847, vai agora sair do papel. Para o presidente, 200 anos depois, o projeto não andou para frente por causa dos "governantes de duas caras" do país.

Veja Também

Lula critica governos passados por descaso com São Francisco

Para Lula, Dilma e Ciro têm vocação para 'carreira solo'

José Serra vê falta de investimento em irrigação no Nordeste

No palanque, o presidente esteve acompanhado da sua pré-candidata à presidência, e ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e dos ministros da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, da Cidades, Márcio Fortes, das Comunicações, Franklin Martins. O ex-ministro Ciro Gomes também acompanha Lula na viagem pelas cidades às margens do São Francisco.

Uma série de desencontros entre Lula e o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), culminou na desistência do tucano em acompanhar o presidente em um tour pelas obras no São Francisco.

O presidente Lula inicialmente desistiu, na noite de terça-feira, 13, de visitar Pirapora, cidade comandada por prefeito do Democratas, partido oposicionista, e resolveu ir apenas a Buritizeiro, administrada pelo PT. Assim, o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), um dos pré-candidatos de oposição à Presidência, cancelou o tour que faria ao lado de Lula, indo a cidade apenas horas mais tarde para se despedir do presidente.

A ausência do governador de Minas acabou dividindo os políticos da região. Aqueles ligados a Lula, que desembarcou no aeroporto de Pirapora, seguiram o presidente em sua visita às obras de saneamento básico de Buritizeiro. Já os apoiadores de Aécio, permaneceram na cidade governada pelo DEM esperando a chegada do governador de Minas Gerais - incluindo o prefeito de Pirapora, Warmilon Braga (DEM).

As duas cidades ficam em margens opostas do São Francisco. Enquanto em Pirapora a estação de tratamento de esgoto está concluída e a rede de saneamento básico já atinge 60% da população, em Buritizeiro, as obras da rede de saneamento básico estão apenas no início. A estação propriamente dita nem começou a ser construída.

Quebra de Protocolo

Quebrando o protocolo definido pelo cerimonial do Palácio do Planalto, depois do discurso em Buritizeiro, Lula fez questão de visitar a estação de tratamento de esgoto de Pirapora. Assessores da Presidência chegaram a ligar para o prefeito da cidade, mas o democrata respondeu que não poderia encontrar-se com o presidente porque estava no aeroporto esperando por Aécio Neves. O prefeito disse ainda que a estação estava fechada, não estava preparada para receber o presidente.

"Passei 30 dias dizendo que ele não podia vir aqui e não visitar Pirapora e agora eles querem que eu mude tudo para ir", explicou Warmilon Braga, aos jornalistas.

Mesmo sem a presença do prefeito e com a sentença do democrata de que o local não tinha condições de receber visitas, Lula fez questão de conhecer todo o processo de tratamento da água em Pirapora e quis ver o ponto onde a água tratada é jogada no leito do rio. No local, encontrou com dois pescadores que foram surpreendidos pela visita inesperada. O presidente conversou com os pescadores, que são moradores da região, e ainda passou alguns minutos segurando a vara, fingindo que pescava às margens do São Francisco.



Lula e Dilma simulam pescaria

Enquanto isso, desde às 10h15, Aécio esperava por Lula no aeroporto de Pirapora, como estava combinado. O presidente chegou quase uma hora depois.

Segundo o governador de MG, depois de avaliar que tratava-se de uma agenda do Governo Federal, decidiu que não deveria ir a Buritizeiro. Para Aécio, é legítimo o fato de Lula estar tentando construir uma candidatura no seu campo e que, para isso, esteja levando sua candidata pelo país todo.

Com plateia governista, Aécio teve agenda de candidato enquanto esperava por Lula. Tirou fotos e foi carregado como candidato. Aécio, Lula, Dilma e Ciro Gomes se deixaram fotografar juntos no aeroporto. Antes de embarcar, Lula e Aécio tiveram uma conversa a sós, numa salinha do aeroporto.

O governador tucano também não deixou de fazer propaganda para o seu governo. Segundo ele, Minas está investindo na revitalização da Bacia do Rio das Velhas, que desagua no São Francisco, R$ 1,4 bilhões, o mesmo valor que o governo federal está investindo em todo país para revitalização do rio. Para Aécio, o que o governo federal está fazendo é pouco.