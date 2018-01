Visitação pública tem início no velório de Alencar O cerimonial do governo de Minas Gerais abriu, às 11h06, a visitação pública para o velório do ex-vice-presidente da República José Alencar, no Palácio da Liberdade, na região central de Belo Horizonte, após uma cerimônia reservada conduzida pelo arcebispo metropolitano da capital mineira, d. Walmor Oliveira de Azevedo. O primeiro da fila pública a entrar no saguão do palácio foi o cozinheiro Alexandre Aparecido Carlos, de 26 anos, de Contagem, na região central de Minas, que chegou às 6h30 para dar o último adeus a Alencar.