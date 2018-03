Visita do papa é uma lição para políticos, diz ministro Rio de Janeiro, 28/07/2013 - O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência, disse que a visita do papa "sem dúvida" foi uma lição para os políticos. Em rápida entrevista na noite deste domingo durante a cerimônia de despedida do papa Francisco na Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio, Carvalho afirmou que as palavras do pontífice devem servir de questionamento para os governantes.