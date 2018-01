Visita de Obama motiva protestos no Rio

A visita do presidente Barack Obama ao Rio de Janeiro nesse fim de semana motivou a realização de protestos pela cidade. Nesse domingo, 20, a pauta das manifestações eram desde militantes de partidos políticos contrários à visita até o acidente do voo 1907 da Gol, em 2006.

De manhã, cerca de 200 pessoas se reuniram no Largo da Glória, na zona sul do Rio. Elas cantaram palavras de ordem em defesa do pré-sal e pela libertação de 13 pessoas, entre eles um adolescente e uma mulher de 67, presas na sexta-feira, 18, em um ato em frente ao consulado americano. A Polícia Militar recolheu um carro de som que seria usado no ato.

Veja também:

Protesto reúne 200 no Largo da Glória

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Grupo preso na sexta-feira será indiciado

Veja as fotos da visita de Obama

Também de manhã, em frente ao hotel Marriot, onde Obama está hospedado, familiares das vítimas do acidente do voo 1907 cobravam a condenação dos pilotos americanos do jato Legacy.

Mais tarde, militantes de partidos políticos se aglomeraram em frente ao Theatro Municipal, onde Obama discursou, momentos antes da chegada do presidente. Com cartazes e bandeiras, os manifestantes também pediam a defesa do pré-sal e pediam paz, com referências aos ataques à Líbia, registrados nesse sábado, 19.

Na sexta-feira, 18, treze pessoas foram presas durante ato em frente ao Consulado dos Estados Unidos. Durante o protesto, houve confusão, e policiais chegaram a usar bombas de efeito moral e balas de borracha contra os manifestantes. Nesse domingo, parlamentares fizeram nota de repúdio contra a prisão.