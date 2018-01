Visita de Obama ao Cristo Redentor é remarcada A visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Cristo Redentor, inicialmente prevista para a manhã de hoje, foi remarcada para a noite. O Consulado Americano informou nesta manhã que continua prevista a visita em caráter familiar e privado, o que incluiria a primeira-dama Michelle Obama e as filhas do casal presidencial, Malia e Sasha. O consulado, no entanto, ressalva que pode haver novas alterações de agenda de última hora. O horário para a chegada de Obama na atração turística não está confirmado, mas pode ocorrer por volta das 21h.