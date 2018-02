Visita de fotógrafo ao DOI-Codi frustra comissão

Autor da emblemática foto do corpo do jornalista Vladimir Herzog, morto naquele local em 1975, ele frustrou a Comissão Municipal da Verdade, que o trouxe dos Estados Unidos para o Brasil com a expectativa de obter mais detalhes sobre o caso.

Vieira ainda estudava fotografia na Polícia Civil quando foi levado até a cela do DOI-Codi para documentar o suposto suicídio de Herzog. Na segunda-feira, 27, ele disse que sua permanência no lugar não durou mais do que cinco minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.