Visita de Dilma tem tumulto entre militantes e grupo anti-governo

RIO - Quarenta militantes do PT e sete manifestantes contrários ao governo Dilma Rousseff se desentenderam em frente à sede do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016, no centro do Rio, na tarde desta terça-feira, 12. Lá dentro, a presidente participava de uma reunião. O tumulto começou quando o grupo que se opõe ao PT começou a gritar "Eu vim de graça!".

Militantes petistas responderam com "Ê, ê, ê, tem um veado querendo aparecer!", referindo-se ao manifestante que segurava um megafone. Quando um dos petistas acendeu um sinalizador com fumaça vermelha, o ativista com megafone chamou a Polícia Militar. Seguiu-se um empurra-empurra. Os cartazes contra Dilma foram amassados, e a Guarda Municipal separou os grupos.

O grupo Revoltados Online havia convocado um panelaço, que não ocorreu. Dilma entrou no prédio sem passar pela portaria principal. O protético Eron Melo, que costuma se fantasiar de Batman em manifestações no Rio, carregava um cartaz com a frase "Dilma, pede para sair!".

"Estamos aqui democraticamente dividindo o espaço, cada um defendendo a sua opinião", disse ele, antes do tumulto.

O grupo de militantes do PT saiu de Santa Margarida, em Campo Grande, na zona oeste, para participar do ato. "Nós, sim, defendemos a democracia. A presidenta foi eleita pela maioria. Estamos com a maioria", disse o servidor público estadual Arlem Pereira.