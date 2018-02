Visita de comitiva ao DOI-CODI do Rio é remarcada Inicialmente marcada para esta sexta-feira, 20, a visita de uma comitiva de parlamentares e integrantes de comissões da verdade ao prédio do 1.º Batalhão da Polícia do Exército, na Tijuca, zona norte do Rio, foi remarcada para a próxima segunda-feira, 23. O reagendamento ocorreu durante reunião entre o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os senadores João Capiberibe (PSB-AP), Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) e Ana Rita (PT-ES), nesta quarta-feira, 18, à tarde. No imóvel funcionou, durante a ditadura militar (1964-1985), o Destacamento de Operações e Informações (DOI-Codi) do 1º Exército.