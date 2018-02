Visita de Biden a favela no Rio dura 40 minutos Durou cerca de 40 minutos a visita do vice-presidente norte-americano, Joe Biden, à favela Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele visitou o destacamento da Unidade de Policia Pacificadora (UPP), que fica na entrada da comunidade, caminhou por algumas vielas e foi à associação de moradores.