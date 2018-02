Virgílio: 'Tem senador por trás dos crimes de Agaciel' "Tem senador por trás dos crimes do Sr. Agaciel Maia", afirmou o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), em discurso hoje na tribuna do Senado, no qual acusou o ex-diretor da Casa de prática de crimes. Em referência aos atos secretos que teriam sido assinados pelo ex-diretor, Virgílio afirmou que "ato secreto é uma das coisas mais nojentas do Parlamento" e foi usado pelo ex-diretor para acumular poder.