Virgílio será candidato ao governo do Amazonas O senador Artur Virgílio (PSD) anunciou hoje (10) que será candidato ao governo do Amazonas. "Quero acabar com essa história de nos últimos 24 anos o poder no Estado estar nas mãos de apenas dois grupos políticos", afirmou, referindo-se às trocas de governo entre Gilberto Mestrinho (PMDB) e Amazonino Mendes (PFL), e de seu então pupilo Eduardo Braga (PMDB), atual adversário de Mendes na disputa de outubro. O senador Jefferson Peres (PDT) que anunciou no dia 3 que desistira de se candidatar afirmou que apóia a candidatura de Artur e vai lutar para que seu partido dê respaldo à candidatura tucana. Artur Virgílio disse que o PSDB está em busca de coligações com o PPS e o PV no Amazonas. Ainda não foi apontado seu candidato a vice que, segundo Artur, será um nome técnico e não político. Agora são quatro candidaturas ao governo do Estado: de Artur, Eron Bezerra (PcdoB), Amazonino Mendes (PFL) e Eduardo Braga (PMDB), atual governador e candidato à reeleição.