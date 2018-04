Virgílio quer CPI para investigar refinaria Abreu e Lima O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgilio Neto (AM), defendeu hoje a criação de uma CPI para investigar a obra da Petrobras de construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Na avaliação dos tucanos, a Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal, da Polícia Federal , que descobriu doações da empreiteira Camargo Correa para partidos políticos, teve viés político ao divulgar apenas os nomes de parlamentares da oposição e deixou de investigar o superfaturamento na Abreu e Lima. "Há uma criminalização das doações legais de campanha", disse Virgilio.