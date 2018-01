Virgílio quer casamento político de Serra e Tasso O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Arthur Virgílio Neto, disse, nesta terça-feira, que é hora de o PSDB promover um ?casamento político? entre o ministro da Saúde, José Serra, e o governador do Ceará, Tasso Jereissati. ?Mais do que físico, é preciso um encontro de idéias?, disse Virgílio, após reunião do presidente Fernando Henrique Cardoso com governadores do Nordeste à qual Tasso não compareceu. A aproximação dos dois caciques tucanos foi defendida no momento em que fica cada vez mais evidente o descontentamento de Tasso com a escolha do nome de Serra pelo PSDB para concorrer a presidente na eleição em outubro. ?Um depende do outro?, afirmou Arthur Virgílio, enfatizando que o governador cearense tem um papel ?essencial? a desempenhar na busca de apoios para a candidatura de Serra. O ministro-chefe negou com veemência a possibilidade de Tasso apoiar a candidata do PFL, a governadora Roseana Sarney, que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. ?Tasso é tucano como eu?, disse Arthur Virgílio, dizendo que ele próprio era mais favorável à candidatura do governador do Ceará, mas passou a apoiar Serra tão logo ficou decidido que o ministro da Saúde seria o candidato tucano. Admitindo que há ?arestas a aparar? no PSDB e que ?não adianta tentar dourar a pílula?, o ministro-chefe disse que é preciso encarar o problema. ?Se há contrariedade, temos que enfrentar?, afirmou ele, aproveitando para elogiar o perfil político de Tasso. ?Pelo que conheço dele, mesmo que estivesse indispostíssimo com o PSDB, viria ao encontro?, disse Arthur Virgílio, descartando qualquer motivo político para a ausência do governador no encontro com Fernando Henrique.