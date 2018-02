Virgílio pede processo para demitir Agaciel e Zoghbi O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), enviou hoje ao presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), pedido para que seja aberto processo administrativo disciplinar contra o ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia e o ex-diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi para que eles sejam demitidos do serviço público.