Virgílio pede fim das disputas na campanha de Serra O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), defendeu, hoje, o fim das divergências na coligação nacional com o DEM, que sustenta a candidatura do tucano José Serra à Presidência da República. Virgílio admitiu que o impasse em torno da definição do candidato a vice trouxe desgaste para a coligação, mas ressaltou que o sentimento, a partir de agora, deve ser de consenso e equilíbrio.