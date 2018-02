Virgílio: 'Ninguém quer bolsa-relatoria' O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgilio (AM), disse hoje que espera o governo ceder a presidência ou relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que vai investigar o uso irregular dos cartões corporativos por membros do Executivo. Ele citou que, juntos, PSDB e DEM possuem a maior bancada na Casa, com 28 senadores, e por isso teriam direito a um dos cargos, embora sozinho o PMDB tenha mais parlamentares no Senado - no total, 19. "O governo vai ter a dignidade básica com a praxe do Parlamento" disse, ao participar do primeiro Encontro Nacional de Vereadores do PSDB, realizado na capital paulista. "Ninguém quer bolsa-relatoria. Não é bondade, é direito. É prerrogativa nossa", acrescentou. Embora tenha dúvidas a respeito dos rumos que a CPI mista poderia tomar, caso o presidente e o relator pertencessem à base aliada, Virgílio descarta, em princípio, a instalação de uma nova CPI exclusivamente no Senado. "Não sou a favor de abandonarmos a CPI. Sou a favor de nós testarmos a maioria, colocando tudo que é requerimento indigesto, começando pela investigação dos cartões da Presidência e pela convocação dos ministros envolvidos", declarou. "Se percebemos que não querem apurar, iremos para o Senado", citou, em referência à abertura de uma CPI na Casa. De acordo com Virgílio, o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), e o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR), estão sensíveis à demanda da oposição por um dos cargos principais da CPI. Questionado, Virgílio disse preferir que o partido fique com a presidência, mas lembrou que há quem defenda a relatoria para a legenda.