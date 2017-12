Virgílio mantém pedido para Bastos depor no Senado O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), disse, depois de acompanhar parte do depoimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que mantém o requerimento de convocação de Bastos para falar no plenário do Senado. O líder tucano avaliou que, na CCJ da Câmara, Bastos respondeu com evasivas, não foi objetivo. "Não aceito que se tente pôr panos quentes entre o Senado e o ministro", afirmou Virgílio, cobrando da presidência do Senado que ponha em votação, na próxima semana, seu requerimento de convocação do ministro. Presidindo a sessão, o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) informou ao líder tucano que o requerimento será votado na semana que vem. Virgílio criticou a declaração de Bastos de que indicou um advogado para defender o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, no caso da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. Nildo, como é conhecido o caseiro, denunciou às visitas do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, à mansão alugada em Brasília pelos lobistas conhecidos hoje como república de Ribeirão Preto e afirmou ter visto dinheiro chegar em malas e ser dividido na casa. Palocci sempre negou que tivesse visitado a mansão.