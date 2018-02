Virgílio: governo 'faz debate torto' sobre petróleo O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), disse que o governo "faz um debate torto" em torno de uma eventual mudança na lei do petróleo, para a futura exploração da camada do pré-sal. Para o senador, a tese da criação de uma nova estatal compromete o espírito da quebra do monopólio da Petrobras, que, na opinião do tucano, foi benéfica à empresa. "Essa nova estatal seria mais eficiente trabalhando sozinha, ou seria melhor haver concorrência com outras empresas?", indagou. Para o senador, as declarações de ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o dinheiro do pré-sal precisa ir para a educação são "peças de propaganda" . Isto porque, segundo o senador, ainda vai demorar anos para que o petróleo seja efetivamente extraído. "Essa exploração é para o sucessor do presidente Lula, ou mesmo para outro governo", afirmou Virgílio.