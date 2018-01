Virgílio elogia pré-candidatura de Jungmann O ministro Arthur Virgílio, da Secretaria Geral da Presidência da República, acredita que a decisão do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, de concorrer às prévias para a escolha do candidato do PMDB à sucessão presidencial irá "alavancar o debate e a disputa ideológica". Para ele, o objetivo da candidatura de Jungmann não é tirar o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, do páreo. "É o próprio Itamar que está se tirando do páreo", afirmou. Ele considerou positiva a candidatura de Jungmann. "É mais alguém que vai trombetear o que o governo tem feito", afirmou, destacando que o ministro é uma pessoa articulada e com boa presença na mídia. Negou também a possibilidade de a candidatura de Jungmann significar uma rasteira no governador Itamar. "Se o Jungmann conseguir viabilidade eleitoral a ponto de desbancar o Itamar, ele terá condições de ser o candidato, e não faria sentido a tese de que estaria entrando para sair", afirmou. Já o governador do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves, avaliou que Jungman é um bom candidato. Alertou, porém, para o risco de se colocar uma "candidatura a serviço de um jogo, só para tirar Itamar Franco da disputa e depois compor aliança". Para ele, o PMDB poderá ficar desgastado caso se confirme a sua suspeita de que a candidatura de Jungmann seja "uma artimanha" apenas para afastar Itamar. "O PMDB tem que ser claro se quer candidatura ou aliança", disse.